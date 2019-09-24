Випуск новин за 19:00: Голова Нацполіції Князєв подав у відставку. Погані дороги в Україні

У випуску новин за 24 вересня станом на 19:00 – очільник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що подає у відставку. На цій посаді він працював протягом понад два з половиною роки. В Україні за останні дні сталася велика кількість аварій на дорогах. Багато експертів заявляє, що однією з головних причин нещасть є дороги.

Також у випуску: Голова Нацполіції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки.

Джерело: 24 канал