20:22
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Випуск новин за 19:00: Голова Нацполіції Князєв подав у відставку. Погані дороги в Україні

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 вересня станом на 19:00 – очільник Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що подає у відставку. На цій посаді він працював протягом понад два з половиною роки. В Україні за останні дні сталася велика кількість аварій на дорогах. Багато експертів заявляє, що однією з головних причин нещасть є дороги.

      Також у випуску:

      Голова Нацполіції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки.

      blog_ava
      Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
      сьогодні
      47488
      Теги: Випуск новин Сергій Князєв Дороги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      сьогодні , 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      Олександр Бевза 302
      Старі обличчя нової митниці
      сьогодні , 20:00 Старі обличчя нової митниці
      181
      Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      сьогодні , 19:01 Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      Світлана Попова 231
      Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу
      сьогодні , 18:50 Скандал у МОЗ: чи блокує нова міністерка медреформу
      1565
      Сергій Князєв: кар'єра, особисте життя, діяльність на посаді голови Нацполіції
      сьогодні , 18:40 Сергій Князєв: кар'єра, особисте життя, діяльність на посаді голови Нацполіції
      976
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук