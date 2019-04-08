Випуск новин за 19:00: Готовність Зеленського домовлятися з Путіним. Звільнення Гордєєва
У випуску новин за 8 квітня станом на 19:00 – Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним й головним своїм завданням на цих переговорах бачить якнайшвидшу домовленість з Кремлем про припинення вогню. Петро Порошенко попрощався з очільником Херсонської ОДА Гордєєвим, якому закидають причетність до вбивства Катерини Гандзюк, його було звільнено за власним бажанням.
Також у випуску:
Що обіцять кандидати в президенти в ефірах.
Джерело: 24 канал
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