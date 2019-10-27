Випуск новин за 19:00: Гучний скандал у "Слузі народу". Смертельна різанина у центрі Одеси

У випуску новин за 27 жовтня станом на 19:00 – "Слуги народу" проходять поліграф, аби з'ясувати, чи брали вони хабарі за потрібне голосування. Попередні висновки детектора брехні – "хабарів не брали". Але остаточні результати дізнаємося лише завтра. В Одесі поліція затримала трьох іноземців, які під час конфлікту з місцевими жителями у центрі міста зарізали двох чоловіків.

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