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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Харківський терорист. Безвіз з ОАЕ

Випуск новин 20:19, 31 грудня 2017 220 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – харківського терориста, який напередодні захопив у заручники 11 людей у Харкові, суд залишив під вартою. Відсьогодні вступив в дію безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Також у випуску:

Під російським посольством запалили синьо-жовті фаєри.

Шестеро людей стали жертвами авіакатастрофи в Австралії.

Де ще і як саме святкують Новий рік у світі.

Теги: Новорічні свята Новини Харкова Випуск новин Австралія
Джерело: 24 Канал
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