Випуск новин за 19:00: Харківський терорист. Безвіз з ОАЕ
Випуск новин 20:19, 31 грудня 2017 220 Читать новость на русском
У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – харківського терориста, який напередодні захопив у заручники 11 людей у Харкові, суд залишив під вартою. Відсьогодні вступив в дію безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Також у випуску:
Під російським посольством запалили синьо-жовті фаєри.
Шестеро людей стали жертвами авіакатастрофи в Австралії.
Де ще і як саме святкують Новий рік у світі.
Джерело: 24 Канал
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