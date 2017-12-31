Випуск новин за 19:00: Харківський терорист. Безвіз з ОАЕ

У випуску новин за 31 грудня станом на 19:00 – харківського терориста, який напередодні захопив у заручники 11 людей у Харкові, суд залишив під вартою. Відсьогодні вступив в дію безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Також у випуску: Під російським посольством запалили синьо-жовті фаєри. Шестеро людей стали жертвами авіакатастрофи в Австралії. Де ще і як саме святкують Новий рік у світі.