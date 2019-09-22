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      Випуск новин за 19:00: Імена загиблих в ДТП на Одещині. Масові протести в Єгипті

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 вересня станом на 19:00 – жахливій автотрощі, яка напередодні сталася на Одещині, забрала життя дев'ятьох людей. Усі вони, шестеро чоловіків та троє жінок, були пасажирами маршрутки. У Єгипті люди повстали проти президента Абделя Фаттаха Ас-Сісі й вже другу добу поспіль тисячами виходять на вулиці з вимогою його відставки.

      Також у випуску: 

      У Львові колишній кремлівський бранець Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер", яку написав у полоні.

      На протестах у Казахстані поліція жорстко затримувала мітингарів: до автозаків запроторювали навіть дітей.

      За статистикою правозахисників, кожна п'ята українка потерпає від сексуальних домагань на роботі.

      Поліція відкрила кримінальне провадження через прослуховування в кабінеті у директора ДБР Романа Труби.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Одеси ДТП на одеській трасі Єгипет Протести
      Джерело: 24 канал
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