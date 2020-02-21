Випуск новин за 19:00: Ініціатор заворушень у Нових Санжарах. Інтерв'ю "20 запитань до Путіна"
У випуску новин за 21 лютого станом на 19:00 – зараз циркулюють непідтверджені чутки щодо того, хто саме міг би бути ініціатором тих заворушень у Нових Санжарах. Таке закидають щонайменше трьом політичним гравцям. Одним з них є Росія. Володимиру Путіну його піддані влаштували інтерв’ю під назвою "20 запитань до Путіна".
Також у випуску:
У сутичках в Нових Санжарах можна виокремити молодиків-провокаторів спортивної статури, яких місцеві не знають.
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