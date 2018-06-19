Випуск новин за 19:00: Інцидент із потягом у Дніпрі. Справа судна "Норд"

У випуску новин за 19 червня станом на 19:00 – 11 вантажних вагонів зійшли з колії у Дніпрі, бо хтось вкрав від неї деталі. Суд Херсона дозволив капітану скандального судна "Норд" повернутися до анексованого Криму.

Також у випуску: Нардеп Олег Барна на законодавчому рівні хоче заборони прояви сексуальної орієнтації. Чим закінчився мітинг військових ветеранів під Верховною Радою. На 82-му році життя не стало видатного українського письменника Івана Драча. Херсонський суд подовжив арешт на два місяці Олені Одновол, яка агітувала за Путіна у Криму.