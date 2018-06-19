Випуск новин за 19:00: Інцидент із потягом у Дніпрі. Справа судна "Норд"Випуск новин 29 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 червня станом на 19:00 – 11 вантажних вагонів зійшли з колії у Дніпрі, бо хтось вкрав від неї деталі. Суд Херсона дозволив капітану скандального судна "Норд" повернутися до анексованого Криму.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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