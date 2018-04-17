Випуск новин за 19:00: Історичний палац на Харківщині. Поранення поліцейських
У випуску новин за 17 квітня станом на 19:00 – згоріла найстаріша пам'ятка архітектури на Слобожанщині, історичний палац родини козацьких шляхтичів палав 2 доби. На Черкащині чоловік поранив 3 правоохоронців у відділку поліції.
Також у випуску:
Народні депутати хочуть запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування.
Порошенко звернувся до парламенту з питанням про єдину помісну церкву.
Сержа Саргсяна обрали прем'єр-міністром Вірменії.
Джерело: 24 Канал
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