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Випуск новин за 19:00: Історичний палац на Харківщині. Поранення поліцейських

Випуск новин 37 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 квітня станом на 19:00 – згоріла найстаріша пам'ятка архітектури на Слобожанщині, історичний палац родини козацьких шляхтичів палав 2 доби. На Черкащині чоловік поранив 3 правоохоронців у відділку поліції.

Також у випуску:

Народні депутати хочуть запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування.

Порошенко звернувся до парламенту з питанням про єдину помісну церкву.

Сержа Саргсяна обрали прем'єр-міністром Вірменії.

Теги: Випуск новин Новини Харкова Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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