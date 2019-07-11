Випуск новин за 19:00: Коли запрацює новий Виборчий кодекс. На кого діятиме розширена люстрація
У випуску новин за 11 липня станом на 19:00 – ВРУ схвалина новий Виборчий кодекс, він запрацює з 1 грудня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
Також у випуску:
У Білорусі вже 25 років при владі один президент – Олександр Лукашенко: чим відзначилося його правління.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі