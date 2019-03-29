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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 19:00: Коломойський про Кулика. Звіт Державного бюро розслідувань

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 березня станом на 19:00 – Ігор Коломойський спростував факт зустрічі з Костянтином Куликом у Ізраїлі й зазначив, що взагалі не знайомий з прокурором. Після запуску Державного бюро розслідувань прокуратура віддала цьому органу значну частину своїх повноважень. Тепер ДБР вперше відзвітувало: його директор наголосив на проблемах та конфліктах у роботі.

      Також у випуску: 

      29 березня – останній день агітації перед президентськими виборами в Україні.

      За кого голосуватимуть українці за кордоном.

       

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      Теги: Випуск новин Новини України Ігор Коломойський Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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