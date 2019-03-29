Випуск новин за 19:00: Коломойський про Кулика. Звіт Державного бюро розслідувань
У випуску новин за 29 березня станом на 19:00 – Ігор Коломойський спростував факт зустрічі з Костянтином Куликом у Ізраїлі й зазначив, що взагалі не знайомий з прокурором. Після запуску Державного бюро розслідувань прокуратура віддала цьому органу значну частину своїх повноважень. Тепер ДБР вперше відзвітувало: його директор наголосив на проблемах та конфліктах у роботі.
Також у випуску:
29 березня – останній день агітації перед президентськими виборами в Україні.
За кого голосуватимуть українці за кордоном.
Джерело: 24 канал
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