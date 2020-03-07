Випуск новин за 19:00: Коронавірус на круїзному лайнері. Позов Трампа проти каналу CNN

У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – на лайнері Grand Princess біля берегів Каліфорнії виявили 21 людину інфіковану новим коронавірусом. На борту судна перебуває 3,5 тисячі осіб, серед них – 49 українців. Дональд Трамп подав в суд на CNN. Американський президент звинувачує телеканал у навмисному розповсюдженні неправдивої інформації.

Також у випуску: Під Миколаєвом тривають військові навчання. США надасть Україні військову допомогу в розмірі 125 мільйонів гривень. Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian. Негода в Бразилії забрала життя 31 людини.