Випуск новин за 19:00: Коронавірус на круїзному лайнері. Позов Трампа проти каналу CNN
У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – на лайнері Grand Princess біля берегів Каліфорнії виявили 21 людину інфіковану новим коронавірусом. На борту судна перебуває 3,5 тисячі осіб, серед них – 49 українців. Дональд Трамп подав в суд на CNN. Американський президент звинувачує телеканал у навмисному розповсюдженні неправдивої інформації.
Також у випуску:
Під Миколаєвом тривають військові навчання.
США надасть Україні військову допомогу в розмірі 125 мільйонів гривень.
Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian.
Негода в Бразилії забрала життя 31 людини.
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