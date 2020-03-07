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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 19:00: Коронавірус на круїзному лайнері. Позов Трампа проти каналу CNN

      Випуск новин -

      У випуску новин за 7 березня станом на 19:00 – на лайнері Grand Princess біля берегів Каліфорнії виявили 21 людину інфіковану новим коронавірусом. На борту судна перебуває 3,5 тисячі осіб, серед них – 49 українців. Дональд Трамп подав в суд на CNN. Американський президент звинувачує телеканал у навмисному розповсюдженні неправдивої інформації.

      Також у випуску:

      Під Миколаєвом тривають військові навчання.

      США надасть Україні військову допомогу в розмірі 125 мільйонів гривень.

      Зеленський з'явився на обкладинці The Guardian.

      Негода в Бразилії забрала життя 31 людини.

      Останні новини про коронавірус в Україні: госпіталізували ще одну людину
      сьогодні
      Теги: Дональд Трамп Випуск новин
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