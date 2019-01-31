Випуск новин за 19:00: Літак з венесуельським золотом у Москві. Медична реформа в Україні
У випуску новин за 31 січня станом на 19:00 – у Москві приземлився літак із Каракаса, столиці Венесуели. Напередодні депутати південноамериканської країни звинуватили колишнього президента Ніколаса Мадуро у спробі вивезти 20 тонн золота до Росії. Другий етап медичного реформування в Україні має початися вже влітку 2019 року: чимало послуг у медичних закладах мають стати безкоштовними.
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Джерело: 24 канал
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