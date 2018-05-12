Випуск новин за 19:00: Марафон присвячений олігархові. Мітинги у Тбілісі
У випуску новин за 12 травня станом на 19:00 – щоб привернути увагу до корупції, у столичному парку Феофанія біля маєтку Косюка влаштували антиолігархічний забіг. У Тбілісі мітингують проти поліцейського свавілля.
Також у випуску:
Отруєння дітей у Черкасах могло бути диверсією.
Бойовики ОРДО включили Рубана до списку на обмін полоненими.
Фінальний відбір на "Ігри нескорених".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі