Випуск новин за 19:00: Марш пам'яті Михайла Жизневського. Нова українська стрічка "Наші котики"
У випуску новин за 26 січня станом на 19:00 – У Києві відбувся марш пам'яті загиблого учасника Революції Гідності Михайла Жизневського. 30 січня у всеукраїнський прокат виходить перша українська комедія про війну "Наші котики". Фільм спродюсувала колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун.
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