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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Випуск новин за 19:00: Марш пам'яті Михайла Жизневського. Нова українська стрічка "Наші котики"

      Випуск новин 9

      У випуску новин за 26 січня станом на 19:00 – У Києві відбувся марш пам'яті загиблого учасника Революції Гідності Михайла Жизневського. 30 січня у всеукраїнський прокат виходить перша українська комедія про війну "Наші котики". Фільм спродюсувала колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун.

      Також у випуску:

      З "короля контрабанди" Вадима Альперіна зняли електронний браслет. 

      У Сенаті США захисник Дональда Трампа Майк Пурпура зачитав свідчення з шести пунктів, які виправдовують президента.

      Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 36, а потерпілих – понад півтори тисячі.

      Президент України відвідає Польщу з офіційним візитом. Там він зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою. 

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      Теги: Випуск новин Революція Гідності Небесна Сотня Новини Києва
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