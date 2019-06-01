Випуск новин за 19:00: Марш за звільнення українців з полону РФ. Дефібрилятори в метро
У випуску новин за 1 червня станом на 19:00 – у Києві відбувся марш за звільнення українців з полону Росії. Активісти збирають голоси за дефібрилятори в метро. П'ять хвилин живе людина після раптової зупинки серця. Якщо не допомогти за цей час, шансів вижити у неї немає. Через це за півроку у столичному метро померли 15 людей.
Також у випуску:
Як українські хіти не лише розривають YouTube, але й закордонні чарти.
Окупант на Сході стягує військову техніку до мирних кварталів міст та селищ Донеччини.
У Харкові три роки поспіль День захисту дітей відзначають флешмобом.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі