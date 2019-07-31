Випуск новин за 19:00: Масове отруєння на Львівщині. Вибухи боєприпасів біля КВПП "Гнутове"
У випуску новин за 31 липня станом на 19:00 – на Львівщині отруїлися відвідувачі ресторану "Княжий двір". Зараз у лікарні – десятеро дорослих і дві дитини. Сам заклад зачинили, проте вини не визнають. Біля контрольного пункту "Гнутове" почали вибухати боєприпаси, рух людей там повністю зупинили. Поряд з КПВВ горить суха трава, від чого детонують нерозірвані боєприпаси.
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Джерело: 24 канал
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