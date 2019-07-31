Випуск новин за 19:00: Масове отруєння на Львівщині. Вибухи боєприпасів біля КВПП "Гнутове"

У випуску новин за 31 липня станом на 19:00 – на Львівщині отруїлися відвідувачі ресторану "Княжий двір". Зараз у лікарні – десятеро дорослих і дві дитини. Сам заклад зачинили, проте вини не визнають. Біля контрольного пункту "Гнутове" почали вибухати боєприпаси, рух людей там повністю зупинили. Поряд з КПВВ горить суха трава, від чого детонують нерозірвані боєприпаси.

Також у випуску: У Чернівцях лікарі вимагають компенсації в чиновників за зламаний реанімобіль. Активісти провели в Херсоні масштабну акцію на річницю нападу на Гандзюк. В уряді готуються передати повноваження наступникам.

Джерело: 24 канал