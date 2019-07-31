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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 19:00: Масове отруєння на Львівщині. Вибухи боєприпасів біля КВПП "Гнутове"

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 19:00 – на Львівщині отруїлися відвідувачі ресторану "Княжий двір". Зараз у лікарні – десятеро дорослих і дві дитини. Сам заклад зачинили, проте вини не визнають. Біля контрольного пункту "Гнутове" почали вибухати боєприпаси, рух людей там повністю зупинили. Поряд з КПВВ горить суха трава, від чого детонують нерозірвані боєприпаси.

      Також у випуску:

      У Чернівцях лікарі вимагають компенсації в чиновників за зламаний реанімобіль.

      Активісти провели в Херсоні масштабну акцію на річницю нападу на Гандзюк.

      В уряді готуються передати повноваження наступникам. 

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Новини Львова Отруєння Вибух
      Джерело: 24 канал
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