Випуск новин за 19:00: Масове отруєння у Львові. Заборони для вантажівок

У випуску новин за 6 листопада станом на 19:00 – у Львові весілля закінчилось лікарнею. Після святкування частина гостей злягла з гострим отруєнням. На лікарняних ліжках уже 11 людей. Тим часом у столиці заборонили рух багатотонних вантажівок. Про це розповів радник київського міського голови Максим Бахматов.

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Тим часом у фракції Слуга народу хочуть, щоб ГПУ взявся за пранкера, який тролив депутатів від імені Генпрокурора Руслана Рябошапки.

А у центрі столиці досі латають провалля, яке утворилося ввечері 5 листопада через прорив тепломережі. Київська влада каже, що ремонт затягнеться аж до суботи.

Лише за офіційною інформацією СБУ, 227 людей перебувають у полоні на Донбасі.