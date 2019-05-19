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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 19:00: Масштабна пожежа у Житомирі. Підготовка до інавгурації

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 травня станом на 19:00 – у Житомирі сталася масштабна пожежа на заправці, там спалахнуло сховище газу. Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху, їх із численними опіками доправили до лікарні. Поблизу Верховної Ради триває підготовка до інавгурації Володимира Зеленського.

      Також у випуску:

      Внаслідок вибуху гранати у Харкові двоє чоловіків загинули, ще одного з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні.

      До Києва прилетів радник та колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов.

      У Єгипті військові затримали нафтовий танкер з 17 українцями на борту.

      Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Інавгурація Зеленського Новини Житомира Вибух Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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