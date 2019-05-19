Випуск новин за 19:00: Масштабна пожежа у Житомирі. Підготовка до інавгурації

У випуску новин за 19 травня станом на 19:00 – у Житомирі сталася масштабна пожежа на заправці, там спалахнуло сховище газу. Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок вибуху, їх із численними опіками доправили до лікарні. Поблизу Верховної Ради триває підготовка до інавгурації Володимира Зеленського.

Також у випуску: Внаслідок вибуху гранати у Харкові двоє чоловіків загинули, ще одного з численними осколковими пораненнями доправили до лікарні. До Києва прилетів радник та колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов. У Єгипті військові затримали нафтовий танкер з 17 українцями на борту. Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.

Джерело: 24 канал