Випуск новин за 19:00: Майбутнє медреформи в Україні. Путін висунув умови миру на Донбасі
У випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – У "Слузі народу" говорять про аудит медичної реформи., але позитивні зміни, зазначили, не чіпатимуть. Володимир Путін хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних Кремлю найманців не стріляти.
Також у випуску:
Що відбувається з розслідуваннями вбивства журналіста Павла Шеремета та активістки Катерини Гандзюк.
Володимир Зеленський прагне відновити переговори в Нормадському форматі.
На Рівненщині майже 10 років правоохоронці навмисно затягують розслідування крадіжки трактора.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі