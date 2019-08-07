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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 19:00: Майбутнє медреформи в Україні. Путін висунув умови миру на Донбасі

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – У "Слузі народу" говорять про аудит медичної реформи., але позитивні зміни, зазначили, не чіпатимуть. Володимир Путін хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних Кремлю найманців не стріляти.

      Також у випуску:

      Що відбувається з розслідуваннями вбивства журналіста Павла Шеремета та активістки Катерини Гандзюк.

      Володимир Зеленський прагне відновити переговори в Нормадському форматі.

      На Рівненщині майже 10 років правоохоронці навмисно затягують розслідування крадіжки трактора.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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