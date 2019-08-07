Випуск новин за 19:00: Майбутнє медреформи в Україні. Путін висунув умови миру на Донбасі

У випуску новин за 7 серпня станом на 19:00 – У "Слузі народу" говорять про аудит медичної реформи., але позитивні зміни, зазначили, не чіпатимуть. Володимир Путін хоче особливого статусу для окупованих територій і тільки тоді попросить підконтрольних Кремлю найманців не стріляти.

Також у випуску: Що відбувається з розслідуваннями вбивства журналіста Павла Шеремета та активістки Катерини Гандзюк. Володимир Зеленський прагне відновити переговори в Нормадському форматі. На Рівненщині майже 10 років правоохоронці навмисно затягують розслідування крадіжки трактора.

Джерело: 24 канал