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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
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      Випуск новин за 19:00: Мер Харкова Кернес збирається у Раду. П'ять років ув'язнення Кольченка

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 травня станом на 19:00 – опозиційний мер Харкова Геннадій Кернес теж хоче висуватися на вибори до верховної Ради. Спочатку ходили чутки, що він очолить список партії "Відродження". Згодом Кернес вирішив об'єднатись з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Минає рівно 5 років, з дня затримання російськими силовиками, Олександра Кольченка. Наразі він відбуває 10-річне ув'язнення.

      Також у випуску:

      Президент України Володимир Зеленський вперше виступив публічно. Він зустрівся з людьми, які знають про інтернет-технології все на iForum 2019.

      Про долю вісьмох українських військовополонених нічого не відомо.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Геннадій Кернес Україна – Росія Заручники
      Джерело: 24 канал
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