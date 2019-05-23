Випуск новин за 19:00: Мер Харкова Кернес збирається у Раду. П'ять років ув'язнення Кольченка
У випуску новин за 23 травня станом на 19:00 – опозиційний мер Харкова Геннадій Кернес теж хоче висуватися на вибори до верховної Ради. Спочатку ходили чутки, що він очолить список партії "Відродження". Згодом Кернес вирішив об'єднатись з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Минає рівно 5 років, з дня затримання російськими силовиками, Олександра Кольченка. Наразі він відбуває 10-річне ув'язнення.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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