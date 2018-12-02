20:28
2 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 19:00: Метро на Троєщину. Озброєння окупантів на Донбасі

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      Випуск новин за 2 грудня станом на 19:00 – мер Києва Віталій Кличко знову пообіцяв запустити метро на Троєщину й доручив побудувати нову гілку метрополітену до 2025 року. Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад сто одиниць важкої техніки окупантів.

      Також у випуску: 

      Українським морякам за звинуваченням Росії загрожує позбавлення волі терміном до шести років.

      У Франції тривають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Києва метро Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пірати Азовського моря та офіційний дефіцит солі
      952
      Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Воєнний стан в Україні та обшуки СБУ у шикарному маєтку настоятеля Лаври – топ-5 відео тижня
      441
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      сьогодні , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 2356
      Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      сьогодні , 16:01 Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      Блог Соцмережі 7154
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сьогодні , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 1689
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук