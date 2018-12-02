Випуск новин за 19:00: Метро на Троєщину. Озброєння окупантів на Донбасі

Випуск новин за 2 грудня станом на 19:00 – мер Києва Віталій Кличко знову пообіцяв запустити метро на Троєщину й доручив побудувати нову гілку метрополітену до 2025 року. Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад сто одиниць важкої техніки окупантів.

Також у випуску: Українським морякам за звинуваченням Росії загрожує позбавлення волі терміном до шести років. У Франції тривають протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне: поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.