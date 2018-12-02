Випуск новин за 19:00: Метро на Троєщину. Озброєння окупантів на Донбасі
Випуск новин за 2 грудня станом на 19:00 – мер Києва Віталій Кличко знову пообіцяв запустити метро на Троєщину й доручив побудувати нову гілку метрополітену до 2025 року. Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад сто одиниць важкої техніки окупантів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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