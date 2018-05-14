Випуск новин за 19:00: Мітинги біля парламенту. Життя людей у Зайцевому

У випуску новин за 14 травня станом на 19:00 – активісти Центру протидії корупції вийшли на мітинги під парламент і вимагали, аби Руслан Князевич та члени комітету від фракції БПП припинили блокувати створення антикорупційного суду. Загострення на лінії зіткнення тривають, однією з найгарячіших точок є Зайцеве, де наші бійці постійно під обстрілами, а місцеві – не живуть, а виживають.

Також у випуску: Черкаські відчайдухи спробували свої сили під час екстрим-фестивалю. Українські політики купують штучних підписників у соцмережі Twitter. Помер відомий суддя столичного Солом'янського суду Олександр Бобровник.