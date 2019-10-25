Випуск новин за 19:00: Моторшна перестрілка. Початок опалювального сезону в Україні

У випуску новин за 25 жовтня станом на 19:00 – у Харкові вдень сталася стрілянина, під час якої загинув 35-річний чоловік та ще один отримав поранення. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Опалювальний сезон в Україні почнеться без проблем, винятком є лише Сміла та Новий Розділ.

Також у випуску: Дифтерія шириться Україною. Захворювання зафіксували у столиці, до лікарні потрапив 9-річний хлопчик, який не був вакцинований.