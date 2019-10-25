21:15
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 19:00: Моторшна перестрілка. Початок опалювального сезону в Україні

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 жовтня станом на 19:00 – у Харкові вдень сталася стрілянина, під час якої загинув 35-річний чоловік та ще один отримав поранення. Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Опалювальний сезон в Україні почнеться без проблем, винятком є лише Сміла та Новий Розділ.

      Також у випуску:

      Дифтерія шириться Україною. Захворювання зафіксували у столиці, до лікарні потрапив 9-річний хлопчик, який не був вакцинований.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      17900
      Теги: Випуск новин Опалювальний сезон Стрілянина у Харкові
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      сьогодні , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 105
      Украина захватывает Америку
      сьогодні , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 596
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      сьогодні , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1015
      Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові
      сьогодні , 18:31 Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові
      Євгенія Мазур 1895
      Нове життя символу СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру
      сьогодні , 18:01 Нове життя символу СРСР: у Чорнобилі презентували рекордну діджитал-скульптуру
      Світлана Попова 330
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук