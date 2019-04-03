20:23
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Випуск новин за 19:00: "Нафтогаз" знизив ціну на газ. Підрахунок голосів

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким НАК "Нафтогаз-України" зобов'язаний з 1 квітня продавати населенню газ дешевше, ніж 8,55 гривень за кубометр. Наразі ми маємо лише результати електронних протоколів, а от паперові, згідно з якими й оголосять про завершення першого туру, лишень звозять до Києва.

      Також у випуску:

      Журналісти 24 каналу порівняли програми кандидатів в президенти: цікаві деталі.

      В Україні заборонили нерегулярні авіаперельоти до Росії.

      blog_ava
      Скільки Юрій Тимошенко міг забрати голосів у Юлії Тимошенко
      сьогодні
      11824
      Теги: Випуск новин Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сьогодні , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 4080
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сьогодні , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 884
      Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      сьогодні , 16:15 Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      Ірина Поліщук 3497
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сьогодні , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1363
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні , 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      Юлія Девда 5396
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук