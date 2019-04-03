Випуск новин за 19:00: "Нафтогаз" знизив ціну на газ. Підрахунок голосів
У випуску новин за 3 березня станом на 19:00 – Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким НАК "Нафтогаз-України" зобов'язаний з 1 квітня продавати населенню газ дешевше, ніж 8,55 гривень за кубометр. Наразі ми маємо лише результати електронних протоколів, а от паперові, згідно з якими й оголосять про завершення першого туру, лишень звозять до Києва.
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Джерело: 24 канал
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