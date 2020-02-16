19:46
16 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020

      Випуск новин за 19:00: Напад на журналістку 24 каналу. Скандальний план примирення з Росією

      Випуск новин 1

      У випуску новин за 16 лютого станом на 19:00 – вчора приблизно 23:30 на журналістку Анну Калюжну напав невідомий. Сталося це на вулиці Сверстюка. Чоловік підбіг до Ані, схопив її за обличчя і спробував затулити рота. Cкандальний план врегулювання конфлікту на Донбасі знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ньому написали 12 антиукраїнських пунктів, а згодом текст видалили.

      Також у випуску: 

      Через загрозу коронавірусу у Житомирі ізолюють працівників із Китаю.

      У Великій Британії другий день вирує шторм "Денніс". Під час буревію у Північному морі потонули двоє людей.

      У Керчі суд заарештував українських рибалок на десять діб. Їх учора захопили прикордонники ФСБ в Азовському морі.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      8290
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Війна на Донбасі Україна – Росія Мюнхенська конференція Скандал Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Особисте життя міністрів, заборона на незвичні імена для дітей – відео тижня
      Тетяна Пасічник 51
      сьогодні , 19:00 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      Борис Немировський 2186
      сьогодні , 18:30 Водопостачання в Крим: що задумали в Офісі Президента
      Анна Калюжна 1098
      сьогодні , 18:00 Злодії в погонах: шокуючі історії, як поліцейські обкрадають людей під час обшуків
      Дмитро Гнап 854
      сьогодні , 16:00 Бабин Яр замість Дорогожичі, або Чому перейменування метро марне
      Ілля Кенігштейн 434
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук