Випуск новин за 19:00: Напад на журналістку 24 каналу. Скандальний план примирення з Росією

У випуску новин за 16 лютого станом на 19:00 – вчора приблизно 23:30 на журналістку Анну Калюжну напав невідомий. Сталося це на вулиці Сверстюка. Чоловік підбіг до Ані, схопив її за обличчя і спробував затулити рота. Cкандальний план врегулювання конфлікту на Донбасі знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції. У ньому написали 12 антиукраїнських пунктів, а згодом текст видалили.

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