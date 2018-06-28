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Випуск новин за 19:00: Наступ на інтернет у Росії. Львівський силач

Випуск новин 68 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 червня станом на 19:00 – Путін підписав закон про штрафи за використання програм, які дозволяють заходити на заблоковані сайти. Штраф дорівнює 300 тисяч гривень. Провайдери мають давати дані про тих, хто обходить блокування. Львівський силач протягнув літак зубами майже 5 метрів.

Також у випуску:

В Брюсселі стартував Саміт ЄС. 

Денисову не пускають до Сенцова.

 

Теги: Новини Росії Випуск новин Новини Львова Інтернет Штрафи Рекорди
Джерело: 24 канал
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