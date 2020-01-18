Випуск новин за 19:00: Назрівання заворушень в СІЗО. Померла найменша у світі людина
У випуску новин за 18 січян станом на 19:00 – у київському СІЗО не виключають масові заворушення через порушення поводження із особами, узятими під варту. Про це повідомляє омбудсменка Людмила Денісова. Померла найменша людина у світі. Книга рекордів Гіннесса втратила одного з рекордсменів. Зріст Хахендри Тапи Магарі був 67 сантиметрів, а завважки чоловік був 6 кілограмів.
Також у випуску:
Найближчим часом Україна отримає чорні скриньки зі збитого літака в Ірані.
СБУ розкрила механізм фінансування псевдореспубліки ЛНР.
Частину східного узбережжя Австралії, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, накрили сильні дощі.
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