Випуск новин за 19:00: Назрівання заворушень в СІЗО. Померла найменша у світі людина

У випуску новин за 18 січян станом на 19:00 – у київському СІЗО не виключають масові заворушення через порушення поводження із особами, узятими під варту. Про це повідомляє омбудсменка Людмила Денісова. Померла найменша людина у світі. Книга рекордів Гіннесса втратила одного з рекордсменів. Зріст Хахендри Тапи Магарі був 67 сантиметрів, а завважки чоловік був 6 кілограмів.

Також у випуску: Найближчим часом Україна отримає чорні скриньки зі збитого літака в Ірані. СБУ розкрила механізм фінансування псевдореспубліки ЛНР. Частину східного узбережжя Австралії, яке найбільше постраждало від лісових пожеж, накрили сильні дощі.