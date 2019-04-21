Випуск новин за 19:00: Не впустили екзит-пол. Явка виборців

У випуску новин за 21 квітня станом на 19:00 – інтерв'юери екзит-полів працюють на 300 дільницях. Проте на шести їм заборонили виконувати свою роботу. У ЦВК зазначають, що явка у другому турі поки що вища, ніж у першому. Станом на 15.00 проголосувало 45% виборів.

Також у випуску: Харківська архітекторка Анна Помазанна не змогла проголосувати у другому турі виборів через процедуру перереєстрації. Обидва кандидати в президенти проголосували. На Шрі-Ланці сталася жахлива трагедія.

Джерело: 24 канал