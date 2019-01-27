Випуск новин за 19:00: Негода на фронті. Теракт на півдні Філіппін

У випуску новин за 27 січня станом на 19:00 – українські військові щоденно протистоять на фронті не тільки ворогу, а й погоді, яка останніми днями на Сході несприятлива для ведення бойових дій. Жахливий теракт на півдні Філіппін, там у місті Джоло щонайменше 27 людей загинули від вибухів на території церкви.

Також у випуску: У Києві презентували фільм про дослідників Голокосту. Адвокат відвідала українськогоморяка Володимира Терещенка в СІЗО Лефортове. Кандидати в президенти України вдаються до нової забороненої агітації.