Випуск новин за 19:00: Невдала втеча призовника. Аварійний стан школи визнали задовільним
У випуску новин за 21 травня станом на 19:00 – у Тернополі призовник, який не хотів іти в армію, вистрибнув із 5-го поверху призовного пункту. Батьки відвоювали школу в Києві: аварійний столичний ліцей виявився у задовільному стані, зносити нічого не потрібно, вистачить лише капітального ремонту.
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Джерело: 24 Канал
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