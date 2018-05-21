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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Випуск новин за 19:00: Невдала втеча призовника. Аварійний стан школи визнали задовільним

Випуск новин 58 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 травня станом на 19:00 – у Тернополі призовник, який не хотів іти в армію, вистрибнув із 5-го поверху призовного пункту. Батьки відвоювали школу в Києві: аварійний столичний ліцей виявився у задовільному стані, зносити нічого не потрібно, вистачить лише капітального ремонту.

Також у випуску:

Поліція відкрила кримінальне провадження за звинуваченням у перешкоджанні журналістській діяльності членом правління Центру протидії корупції Олександрою Устіновою та її цивільним чоловіком.

Проблема нестачі донорських органів актуальна у всьому світі. Позаяк попит породжує пропозицію, оголошення на кшталт "продам нирку або частину печінки" вже нікого не дивують.

Сорок школярів Миколаєва опинилися в лікарні через отруєння невідомою речовиною.

Теги: Новини Києва Випуск новин Діти Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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