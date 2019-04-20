Випуск новин за 19:00: Невизнання судом російської агресії. Прибирання біля Дніпра

У випуску новин за 20 квітня станом на 19:00 – Мелітопольський суд не визнав, що командир збитого у 2014 році літака ІЛ-76 загинув внаслідок російської агресії. Мова йде про льотчика Олександра Бєлого. Свої зусилля об'єднали активісти, небайдужі громадяни, комунальники і навіть водолази. Усе, щоб очистити частину берега Дніпра від сміття.

Також у випуску: На Рівненщині старий та пошарпаний ПАЗ перетворили на яскравий навчальний клас. У американському Техасі правоохоронці затримали двох дівчат-підлітків, які планували вбивство щонайменше дев'ятьох людей. Правоохоронці та співробітники служби з надзвичайних ситуацій забезпечуватимуть порядок в день виборів по всій країні.

Джерело: 24 канал