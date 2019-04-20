Випуск новин за 19:00: Невизнання судом російської агресії. Прибирання біля Дніпра
У випуску новин за 20 квітня станом на 19:00 – Мелітопольський суд не визнав, що командир збитого у 2014 році літака ІЛ-76 загинув внаслідок російської агресії. Мова йде про льотчика Олександра Бєлого. Свої зусилля об'єднали активісти, небайдужі громадяни, комунальники і навіть водолази. Усе, щоб очистити частину берега Дніпра від сміття.
Також у випуску:
На Рівненщині старий та пошарпаний ПАЗ перетворили на яскравий навчальний клас.
У американському Техасі правоохоронці затримали двох дівчат-підлітків, які планували вбивство щонайменше дев'ятьох людей.
Правоохоронці та співробітники служби з надзвичайних ситуацій забезпечуватимуть порядок в день виборів по всій країні.
Джерело: 24 канал
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