Випуск новин за 19:00: Невтішні новини з Донбасу. План порятунку від санкцій
Випуск новин 20:36, сьогодні 90 Читать новость на русском
У випуску новин за 30 січня станом на 19:00 – на передовій загинув один боєць, сталося це біля Водяного на Донецькому напрямку. Господар Кремля, через політичні апетити якого потерпають російські олігархи, придумав для них план спасіння. У Кремлі багатіям запропонували повернути сховані за кордоном корупційні статки додому.
Також у випуску:
У США обговорюють можливе введення нових санкцій проти найближчого оточення Президента Росії.
Терорист Ігор Гіркін має заплатити понад 400 мільйонів доларів компенсації родичам жертв збитого над Донбасом боїнга MH17.
Антимайданівець "Топаз" отримав 8 років тюрми.
Джерело: 24 Канал
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