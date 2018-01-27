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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Невтішні новини зі Сходу. Обнадійливий звіт МВС

Випуск новин 20:08, сьогодні 29 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 січня станом на 19:00 – на Сході за минулу добу від кулі снайпера загинув один військовий. Це сталося неподалік окупованого Донецька. Українська поліція оприлюднила рейтинг довіри. 40% громадян покладаються на поліцейських, такі дані озвучив Арсен Аваков на річній нараді МВС.

Також у випуску:

Люди по всьому світу беруть участь у флешмобі у пам'ять про жертв Голокосту. У соціальних мережах публікують фотографії із плакатом з написом "Ми пам'ятаємо".

Морський котик задрімав у човні біля української станції "Академік Вернадський" .

Як обрання Мілоша Земана президентом вплине на стосунки Чехії та України.

Теги: Голокост Випуск новин Чехія Новини політики Поліція
Джерело: 24 Канал
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