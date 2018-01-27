Випуск новин за 19:00: Невтішні новини зі Сходу. Обнадійливий звіт МВС

У випуску новин за 27 січня станом на 19:00 – на Сході за минулу добу від кулі снайпера загинув один військовий. Це сталося неподалік окупованого Донецька. Українська поліція оприлюднила рейтинг довіри. 40% громадян покладаються на поліцейських, такі дані озвучив Арсен Аваков на річній нараді МВС.

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