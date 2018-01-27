Випуск новин за 19:00: Невтішні новини зі Сходу. Обнадійливий звіт МВС
Випуск новин 20:08, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин за 27 січня станом на 19:00 – на Сході за минулу добу від кулі снайпера загинув один військовий. Це сталося неподалік окупованого Донецька. Українська поліція оприлюднила рейтинг довіри. 40% громадян покладаються на поліцейських, такі дані озвучив Арсен Аваков на річній нараді МВС.
Також у випуску:
Люди по всьому світу беруть участь у флешмобі у пам'ять про жертв Голокосту. У соціальних мережах публікують фотографії із плакатом з написом "Ми пам'ятаємо".
Морський котик задрімав у човні біля української станції "Академік Вернадський" .
Як обрання Мілоша Земана президентом вплине на стосунки Чехії та України.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вбивство Аміни Окуєвої: Мосійчук розповів, куди їхала військова30 жовтня 2017 , 22:07
Яким буде кінець Путіна, – прогноз від відомого журналіста28 грудня 2017 , 04:11
Захарченко хоче влаштувати у "ДНР" голодомор: з'явилась резонансна заява13 листопада 2017 , 15:41
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58