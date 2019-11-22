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      Випуск новин за 19:00: Ноу-хау для боротьби з тіньовим ринком землі. Стіна між Україною та РФ

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 19:00 – у Мінекономіки представили таку собі онлайн-мапу, яка синхронізує дані супутника й офіційні відомості, внесені у державний земельний кадастр або відсутні в ньому. На якому етапі гучний фортифікаційний проєкт – стіна на українсько-російському кордоні, яку будують уже п'ятий рік поспіль.

      Також у випуску:

      Прокурори САП вручили підозру Андрію Садовому.

      Коломойському заборонять повернути Приватбанк на законодавчому рівні, – ЗМІ
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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Ринок землі
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