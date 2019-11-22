Випуск новин за 19:00: Ноу-хау для боротьби з тіньовим ринком землі. Стіна між Україною та РФ

У випуску новин за 22 листопада станом на 19:00 – у Мінекономіки представили таку собі онлайн-мапу, яка синхронізує дані супутника й офіційні відомості, внесені у державний земельний кадастр або відсутні в ньому. На якому етапі гучний фортифікаційний проєкт – стіна на українсько-російському кордоні, яку будують уже п'ятий рік поспіль.

Також у випуску: Прокурори САП вручили підозру Андрію Садовому.