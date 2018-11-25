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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 19:00: Нове Міністерство в Україні. Бойова готовність в Азовському морі

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 19:00 – в Україні створили нове Міністерство у справах ветеранів, його очільницею стала колишня народна депутатка президентської фракції Ірина Фріз. Екіпаж українського буксиру "Яни Капу", який сьогодні зранку протаранив російський прикордонний корабель, перебуває у повній бойовій готовності та очікує можливо висадки російського десанту на борт.

      Також у випуску: 

      Євробляхери влаштували акцію протесту на пунктах пропуску, блокують перетин кордону та заважать роботі митниці.

      По всій території України, синоптики попереджають про близькі сильні морози та заметілі.

      Набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах: тепер для ввезення "євробляхи" в режимі транзиту доведеться віддати повну суму розмитнення.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Міністерство у справах ветеранів Ірина Фріз
      Джерело: 24 канал
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