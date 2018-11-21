Випуск новин за 19:00: Нові деталі у справі Гандзюк. П'ята річниця Революції Гідності

У випуску новин за 21 листопада станом на 19:00 – 20 листопада у Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. Цього дня проходить п'ята річниця Революції Гідності. Але це не свято, хоча українці ж тоді наче перемогли та домоглися усього того, що вимагали.

Також у випуску: У відреставрованому Будинку профспілок відкрили музей Революції Гідності разом з... рестораном швидкого харчування KFC.