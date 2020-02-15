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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 19:00: Нові деталі у справі катастрофи МАУ. Версії походження коронавірусу

      Випуск новин

      У випуску новин за 15 лютого станом на 19:00 – Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки літака МАУ, а відтак має їх віддати. Міністри п'яти держав оголосили свої вимоги на адресу іранської влади. М'ясо диких тварин чи біологічна зброя – вчені й досі не дійшли остаточної згоди щодо версії походження смертельного коронавірусу. Однак, експерти радять українцям не панікувати.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МЗС України
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