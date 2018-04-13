Випуск новин за 19:00: Новини з фронту. Сутичка біля пам'ятника Ватутіну
У випуску новин за 13 квітня станом на 19:00 – сьогодні на фронті жоден український воїн не постраждав, але добу окупанти здійснили 20 обстрілів. Сьогодні у Києві біля пам'ятника радянського полководцю Ватутіну сталася сутички. Між прихильниками воєначальника, які із квітами прийшли відзначити чергову річницю з дня його народження і націоналістами.
Також у випуску:
Росія готує передумови для вторгнення в Україну вже восени.
Конфлікт у Сирії загострився після хімічної атаки у Східній Гуті.
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На Луганщині за погано виконаний ремонт 5 майстрів посадили на ланцюг.
Джерело: 24 Канал
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