Випуск новин за 19:00: Новини з фронту. Сутичка біля пам'ятника Ватутіну

У випуску новин за 13 квітня станом на 19:00 – сьогодні на фронті жоден український воїн не постраждав, але добу окупанти здійснили 20 обстрілів. Сьогодні у Києві біля пам'ятника радянського полководцю Ватутіну сталася сутички. Між прихильниками воєначальника, які із квітами прийшли відзначити чергову річницю з дня його народження і націоналістами.

Також у випуску: Росія готує передумови для вторгнення в Україну вже восени. Конфлікт у Сирії загострився після хімічної атаки у Східній Гуті. Бойовики вишикували велику кількість військової техніки на околиці окупованого Луганська. На Луганщині за погано виконаний ремонт 5 майстрів посадили на ланцюг.