Випуск новин за 19:00: Обід для безхатченків. Порушення на виборах ОТГ

У випуску новин за 24 грудня станом на 19:00 – римо-католицька спільнота Львова вже почала святкувати Різдво за григоріанським календарем. З цієї нагоди у притулку для бездомних влаштували свято. Агітація, сутички та несвоєчасне відкриття дільниць – представники ОПОРИ зафіксували чималу кількість порушень на виборах.

Також у випуску: Чому християни України двічі готують кутю. Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів. Вирок вбивці журналіста В'ячеслава Веремія – шлях до безкарності, – ОБСЄ. У Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська.

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