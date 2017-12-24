Випуск новин за 19:00: Обід для безхатченків. Порушення на виборах ОТГ
Випуск новин 19:56, 24 грудня 125 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 грудня станом на 19:00 – римо-католицька спільнота Львова вже почала святкувати Різдво за григоріанським календарем. З цієї нагоди у притулку для бездомних влаштували свято. Агітація, сутички та несвоєчасне відкриття дільниць – представники ОПОРИ зафіксували чималу кількість порушень на виборах.
Також у випуску:
Чому християни України двічі готують кутю.
Об'єднані територіальні громади у 17 областях обирають собі голів та депутатів.
Вирок вбивці журналіста В'ячеслава Веремія – шлях до безкарності, – ОБСЄ.
У Дніпрі в одній із багатоповерхівок пролунав вибух, поранена поліцейська.
Джерело: 24 Канал
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