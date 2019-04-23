Випуск новин за 19:00: Обшуки у НАБУ. Ситуація на передовій
У випуску новин за 23 квітня станом на 19:00 – Державне бюро розслідувань навідалося зі обшуком до НАБУ. Слідчі дії проводили в рамках справи про розкрадання державних коштів в оборонній сфері. На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено. Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню.
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Джерело: 24 канал
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