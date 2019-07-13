Випуск новин за 19:00: Обстріл будівлі "112 Україна". Нацвідбір до "Ігор нескорених"
У випуску новин за 13 липня станом на 19:00 – в Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Медведчуком. Внаслідок події ніхто не постраждав. У Львові стартував національний відбір до "Ігор Нескорених" – змагань для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм і поранень.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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