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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Обстріл будівлі "112 Україна". Нацвідбір до "Ігор нескорених"

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 липня станом на 19:00 – в Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Медведчуком. Внаслідок події ніхто не постраждав. У Львові стартував національний відбір до "Ігор Нескорених" – змагань для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм і поранень.

      Також у випуску:

      Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.

      Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

      Суд в Італії вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Львова Новини Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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