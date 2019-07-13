Випуск новин за 19:00: Обстріл будівлі "112 Україна". Нацвідбір до "Ігор нескорених"

У випуску новин за 13 липня станом на 19:00 – в Києві із гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із олігархом та кумом Путіна Медведчуком. Внаслідок події ніхто не постраждав. У Львові стартував національний відбір до "Ігор Нескорених" – змагань для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм і поранень.

Також у випуску: Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки. Володимир Зеленський вимагає звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова. Суд в Італії вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки.

Джерело: 24 канал