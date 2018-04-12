Випуск новин за 19:00: Обстріли на фронті. Трамп відклав війну
У випуску новин за 12 квітня станом на 19:00 – сьогодні на фронті не постраждав жоден український воїн. Проте за день бойовики відкривали вогонь 28 разів. Дональд Трамп відклав велику війну за Сирію, але попередив, що вона може розпочатися будь-якої миті.
Також у випуску:
Порошенко хоче зупинити дію угоди про дружбу з Росією і договорів з СНД.
Україна бореться за позитивний імідж у світі.
У Миколаєві знайшли тіло колишнього начальника місцевої митниці Артура Полякова.
Як українці підкорюють космос.
Джерело: 24 Канал
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