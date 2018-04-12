Випуск новин за 19:00: Обстріли на фронті. Трамп відклав війну

У випуску новин за 12 квітня станом на 19:00 – сьогодні на фронті не постраждав жоден український воїн. Проте за день бойовики відкривали вогонь 28 разів. Дональд Трамп відклав велику війну за Сирію, але попередив, що вона може розпочатися будь-якої миті.

Також у випуску: Порошенко хоче зупинити дію угоди про дружбу з Росією і договорів з СНД. Україна бореться за позитивний імідж у світі. У Миколаєві знайшли тіло колишнього начальника місцевої митниці Артура Полякова. Як українці підкорюють космос.