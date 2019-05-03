Випуск новин за 19:00: Обстріли на Сході України. Стрілянина в Києві

У випуску новин за 3 травня станом на 19:00 – проросійські бойовики обстріляли прифронтове місто Мар'їнка, в результаті постраждали сім житлових будинків. У Києві поліція затримала трьох зловмисників, яких підозрюють у пограбуваннях квартир. Під час спроби їх зупинити – зловмисники кинулись навтьоки та наїхали на поліцейського. Останній відкрив вогонь по авто.

Також у випуску: Офіційні результати виборів опублікували в "Голосі України". У парламентському виданні йдеться, що за підсумками другого туру виборів обраним президентом став Володимир Зеленський. У Верховній Раді вже зареєстрували проект постанови щодо проведення урочистого засідання парламенту. На якому і мають провести інавгурацію новообраного президента. Голову Конституційного суду Станіслава Шевчука позбавили візи США.

Джерело: 24 канал