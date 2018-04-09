Випуск новин за 19:00: Обвал на фондовому ринку РФ. Поливаний понеділок
У випуску новин за 9 квітня станом на 19:00 – лише за півдоби російські олігархи збідніли на 9 мільярдів доларів. На другий день після Великодня в Україні відзначають Поливаний понеділок.
Також у випуску:
Під санкції США потрапили компанії, державні фірми та фігуранти так званого "Кремлівського списку".
Російське Міноборони заявляє, що атаку провели ізраїльські літаки з території Лівану.
Туреччина підтримала введення миротворців ООН на Донбас.
Джерело: 24 Канал
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