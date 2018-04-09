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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Обвал на фондовому ринку РФ. Поливаний понеділок

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У випуску новин за 9 квітня станом на 19:00 – лише за півдоби російські олігархи збідніли на 9 мільярдів доларів. На другий день після Великодня в Україні відзначають Поливаний понеділок.

Також у випуску:

Під санкції США потрапили компанії, державні фірми та фігуранти так званого "Кремлівського списку".

Російське Міноборони заявляє, що атаку провели ізраїльські літаки з території Лівану.

Туреччина підтримала введення миротворців ООН на Донбас.

Теги: Випуск новин Фондовий ринок Традиції
Джерело: 24 Канал
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