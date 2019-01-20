Випуск новин за 19:00: Обвал полиці в поїзді "Укрзалізниці". Заблукалі туристи на Львівщині

У випуску новин за 20 січня станом на 19:00 – під пасажиром "Укрзалізниці" обвалилася полиця і ледве не задавила жінку знизу, інцидент стався у потязі "Херсон – Львів". Рятувальники знайшли на Львівщині двох заблукалих туристів, один з них загинув, інший – у лікарні.

Також у випуску: Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Афін, вони виступають проти угоди Греції з Македонією. Партія "Сила людей" висунула кандидатом у президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа. "Нафтогаз" має виплатити групі олігарха Коломойського "Приват" майже 4 мільйони доларів.