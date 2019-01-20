Випуск новин за 19:00: Обвал полиці в поїзді "Укрзалізниці". Заблукалі туристи на Львівщині
У випуску новин за 20 січня станом на 19:00 – під пасажиром "Укрзалізниці" обвалилася полиця і ледве не задавила жінку знизу, інцидент стався у потязі "Херсон – Львів". Рятувальники знайшли на Львівщині двох заблукалих туристів, один з них загинув, інший – у лікарні.
Також у випуску:
Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Афін, вони виступають проти угоди Греції з Македонією.
Партія "Сила людей" висунула кандидатом у президенти колишнього журналіста Дмитра Гнапа.
"Нафтогаз" має виплатити групі олігарха Коломойського "Приват" майже 4 мільйони доларів.
Джерело: 24 канал
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