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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 19:00: Очікування Донбасу від Зеленського. Витрати на передвиборчу кампанію

      Випуск новин 108 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 травня станом на 19:00 – є низка важливих головних питань серед викликів нового президента, серед них і війна. Що очікують жителі Донбасу від Володимира Зеленського – дізнавався журналіст 24 каналу. Сотні мільйонів на президентську кампанію. НАЗК оприлюднило витрати Порошенка та Зеленського на передвиборчу кампанію.

      Також у випуску:

      Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти кримчанам, які ще до окупації виїхали з півострова.

      Тернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень.

      В Парижі знову гаряче: до мирної демонстрації профспілок на 1 травня приєдналися "жовті жилети" і радикально налаштовані молодики.

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      Теги: Гроші Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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