Випуск новин за 19:00: "Одкровення Луценка". Інформація про бюлетені на виборах-2019
У випуску новин за 21 березня станом на 19:00 – генпрокурор Юрій Луценко спровокував скандал звинуваченнями на адресу посла США Марі Йованович. 80-сантиметровий бюлетень для голосування на президентських виборах-2019 коштуватиме державі 4 гривні 25 копійок.
Також у випуску:
Відомі результати конкурсу до Верховного суду, в ньому – 10 суддів, яких не варто обирати – кажуть у громадській Раді доброчесності.
Джерело: 24 канал
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