Випуск новин за 19:00: "Одкровення Луценка". Інформація про бюлетені на виборах-2019

У випуску новин за 21 березня станом на 19:00 – генпрокурор Юрій Луценко спровокував скандал звинуваченнями на адресу посла США Марі Йованович. 80-сантиметровий бюлетень для голосування на президентських виборах-2019 коштуватиме державі 4 гривні 25 копійок.

Також у випуску: Відомі результати конкурсу до Верховного суду, в ньому – 10 суддів, яких не варто обирати – кажуть у громадській Раді доброчесності.