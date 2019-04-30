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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 19:00: Офіційні результати ЦВК. Видача російських паспортів українцям

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 19:00 – Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати другого туру президентських виборів. Володимир Зеленський отримав прихильність 13 мільйонів виборців, тоді як чинного гаранта підтримали 4,5 мільйона українців. Грубо порушуючи міжнародне право, нехтуючи будь-якими домовленостями, Росія таки почала видавати паспорти мешканцям ОРДЛО.

      Також у випуску:

      Руйнівний циклон у Мозамбіку забрав життя 38 людей.

      Імператор Японії зрікся престолу, востаннє таке було аж у 19-му столітті.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
      19012
      Теги: ЦВК Російські паспорти на Донбасі Негода в Україні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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