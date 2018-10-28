Випуск новин за 19:00: Оновлені рейси Ryanair з Києва. Порятунок овець з митниці

У випуску новин за 28 жовтня станом на 19:00 – авіакомпанія Ryanair відсьогодні з київського аеропорту "Бориспіль" запустила ще шість бюджетних рейсів. Два у Польщу – до Варшави і Бидгоща, до столиці Литви Вільнюса, в іспанську Барселону, а також у Лондон та Братиславу. Овець, які два тижні провели на митниці в Одесі, нарешті розвантажили на Віниччині.

Також у випуску: Козацький хор, який пережив табори та заборони навіть інструментів, святкує своє сторіччя. Грузини обирають собі президента. Зранку по всій країні відкрилися виборчі дільниці. Кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25. У Києві в Дарницькому районі в озері Срібний кіл жінка втопила двох своїх дітей. Минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових, один український захисник загинув.