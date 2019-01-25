Випуск новин за 19:00: Передвиборча кампанія Зеленського. Розмитнення "євроблях"

У випуску новин за 25 січня станом на 19:00 – шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський подав документи до ЦВК та одразу представив свою програму. На Львівській митниці ажіотаж – власники "євроблях" поспішають розмитнити свій транспорт, аби встигнути зробити це за пільговим режимом.

Також у випуску: Експерти вважають, що в Україні мешкає не більше 35 мільйонів громадян.